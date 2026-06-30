У Миколаєві поліцейські викрили медсестру у сприянні ухилення від мобілізації.

За грошову винагороду в іноземній валюті фігурантка обіцяла посприяти у незаконному встановленні групи інвалідності та забезпечити ефективний супровід з виготовлення необхідних медичних документів із неправдивими відомостями. Правоохоронці затримали зловмисницю у процесуальному порядку одразу після отримання обумовленої суми коштів. За скоєне жінці загрожує до пʼяти років ув’язнення.

Викрили протиправні дії працівниці одного із медзакладів міста слідчі Миколаївського райуправління поліції за оперативного супроводу співробітників регіонального управління СБУ під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 39-річна медична сестра підшукувала клієнтів серед кола знайомих та пропонувала за певну суму коштів допомогу у вирішенні питання щодо отримання сфабрикованої інвалідності з метою подальшого зняття з військового обліку, запевняючи, що може вплинути на посадових осіб медзакладу та забезпечити повний супровід проходження військово-лікарняної комісії. Свої послуги жінка оцінила у 6000 доларів США.

Після отримання другої частини коштів у сумі 5000 доларів США правоохоронці затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.