Як повідомляло ІншеТВ, У Монако підірвали будинок родини українського бізнесмена – це перший теракт в історії країни (ФОТО, ВІДЕО)

На зараз відомо, що Єрмолаєв вижив, а його супутниці відірвало ноги, вона у критичному стані.

Про це повідомляє Nexta.

Французькі та монакські правоохоронці продовжують пошуки чоловіка, якого підозрюють у підриві саморобного вибухового пристрою біля житлового будинку. За даними слідства, камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного незадовго до вибуху, проте потім він зник.

Усі троє постраждалих залишаються у лікарнях. Найбільш тяжкі поранення отримала жінка – за даними Nice-Matin, вибухом їй відірвало частину нижніх кінцівок. Вадим Єрмолаєв та 13-річна дитина також госпіталізовані.

Слідчі продовжують роботу на місці події, а сапери обстежують район у пошуках можливих доказів.