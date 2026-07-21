Очікується, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський втратить свою посаду на тлі ознак того, що Володимир Зеленський піддався тиску протестувальників і проведе перестановки у вищому керівництві армії, пише The Guardian.

Протягом останніх п’яти днів тисячі демонстрантів зібралися біля офісу президента в Києві, скандуючи: «Сирський геть». Вони вимагали від Зеленського поновлення на посаді Михайла Федорова, якого минулого тижня звільнили з посади міністра оборони після зіткнення з Сирським та Генеральним штабом.

35-річний Федоров, модернізатор, вважається головнокомандувачем, який покращив позиції країни на полі бою протягом шести місяців його перебування на посаді.

У газетній колонці, опублікованій у понеділок, Сирський сказав, що він був «здивований, дізнавшись, що у нас з міністром був конфлікт».

«Я сприймав наші стосунки як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так має бути між двома інституціями під час великої війни», – написав він.

Він особисто вибачився, сказавши, що якщо образив Федорова, то «вибачте». Генерал додав: «Я можу бути суворим. Але я прошу вас і всіх, хто з ентузіазмом стежить за цією історією: давайте зосередимося не на особистому, а на глобальному. На перемозі».

Сирський також наполягав на тому, що звинувачувати його у «відсутності стратегії» неправильно, і сказав, що він воює з Москвою, а не з міністерством оборони в Києві. «Моя робота — це війна. Стратегія, передова, люди. Це те, що я роблю і буду продовжувати робити», — сказав він.

Генеральний штаб України в понеділок спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сирського ось-ось звільнять. Він заявив, що Сирський та його заступник Андрій Гнатов продовжують виконувати свої обов’язки. «Звільнення з цих посад відбувається на підставі указу президента України», — додали там.

Незважаючи на ці заперечення, впливовий керівник апарату Зеленського Кирило Буданов натякнув, що уряд прислухався до настроїв народу. «Позицію громадськості почули», – сказав він. Ситуація вирішується «професійно та конструктивно», додав він, закликаючи «усіх зберігати спокій».

«Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою та чекає, коли ми почнемо боротися між собою… робота триває. Результати будуть», – сказав він.

Гучні протести розпочалися минулого четверга. Кілька демонстрантів махали терками для сиру – каламбур на прізвище головкома, в основі якого українською мовою є “сир”.

Минулого тижня Зеленський підтвердив, що стосунки між Федоровим та Сирським зірвалися. Після свого звільнення Федоров заявив, що вище керівництво України блокувало реформи «бюрократичними перешкодами» та ігнорувало дані, натомість винагороджуючи бригади, які були лояльні особисто Сирському.

Одне джерело у збройних силах підтвердило неминучу відставку Сирського. «Його доля вирішена. Питання в тому, хто його замінить. Є кілька важливих вимог. Людина має бути відомою та популярною, щоб усі аплодували», – сказали вони.

«Але вона також не повинна мати відкритих політичних амбіцій, щоб не створити нового суперника. Це має бути досвідчений військовий, який слухає президента та робить те, що хоче», – додало джерело.

У понеділок Зеленський провів зустрічі з кількома можливими замінами. Серед старших командирів був Михайло Драпатій, голова об’єднаних збройних сил України. Драпатій закріпив свою репутацію, проїхавши танком через проросійську блокаду у 2014 році, коли Росія вперше спробувала захопити східне місто Маріуполь.

У зустрічах з високопоставленими військовими діячами був присутній Євгеній Хмара, якого Зеленський призначив міністром оборони. Незрозуміло, чи буде Федоров поновлений на посаді – ключова вимога демонстрантів – чи повернеться до уряду на іншій посаді.

Організатори протестів кажуть, що Зеленський має крайній термін – п’ятниця, щоб повернути Федорова на його стару посаду. Якщо цього не станеться, вони обіцяють «загальний безстроковий протест» у містах по всій країні.

Зеленський високо оцінив нещодавні далекобійні українські удари по цілях у Росії. «Вони дали результати проти логістичних об’єктів та нафтобази. Цілі знаходилися на відстані понад 400 км від нашого кордону. Два танкери тіньового флоту та чотири вантажні судна також були атаковані в Чорному морі», – сказав він.

«Ми справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах та громадах. Цій війні має бути покладено край, і це можливо лише шляхом посилення тиску на єдину причину цієї війни – Росію», – додав Зеленський.