Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість усунення керівника армії, повідомляють два джерела, знайомі з цим питанням, на тлі тиску з боку масових протестів, що вимагають відставки військового лідера.

Зеленський вже почав розглядати питання про те, хто міг би замінити Олександра Сирського, головнокомандувача Збройних сил України, повідомили джерела, які попросили не розголошувати своє ім’я, оскільки це питання не є публічним, пише Bloomberg.

Одне з джерел заявило, що український лідер, ймовірно, обере командувача Об’єднаних сил, генерал-майора Михайла Драпатого, наступником Сирського, якого можуть звільнити протягом кількох днів.

Друге джерело повідомило, що рішення щодо заміни ще не прийнято з короткого списку, який включає 11 кандидатів.

Помічник Зеленського Дмитро Литвин відмовився від коментарів, але повідомив журналістам, що Сирського навряд чи звільнять швидко.

Генеральний штаб України заявив, що Сирського не було звільнено, і він продовжує виконувати свої обов’язки, йдеться у заяві, опублікованій у понеділок у Facebook.

Президент заявив, що зустрівся з Драпатієм у понеділок у дописі на X, але не згадав про жодні плани щодо заміни головнокомандувача. Це остання з серії переговорів між Зеленським та високопоставленими генералами після того, як минулого тижня спалахнули протести через звільнення ним популярного міністра оборони Михайла Федорова.

Тисячі людей вийшли в Київ та інші великі міста, щоб виступити проти звільнення міністра оборони. Федоров повідомив журналістам, що домагався звільнення Сирського, звинувачуючи його у перешкоджанні військовим реформам, але Зеленський став на бік командувача армії.

Раніше Financial Times повідомляла, що Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача.

Керівник апарату президента Кирило Буданов заявив, що громадську думку з цього питання було почуто, і закликав до спокою, повідомив у понеділок новинний веб-сайт РБК-Україна. Буданов не уточнив.

Сирський був призначений головнокомандувачем армії України на початку 2024 року, замінивши генерала Валерія Залужного, якого було звільнено через напруженість у стосунках із Зеленським.

Він отримав похвалу в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році за командування успішною обороною Києва, а також контрнаступом, який відбив частину Харківської області пізніше того ж року.