У Познані побили 60-річного чоловіка за те, що він став на захист хлопця з України, якого в трамваї ображали троє невідомих.

Про це пише Polsat News.

Зазначається, що цей випадок стався 17 липня. Під час поїздки на трамваї пасажир став свідком того, як троє чоловіків викрикували образи на адресу хлопця з України. Після того, як він заступився за нього, чоловіки перенесли свою агресію на 60-річного чоловіка.

У місцевій поліції розповіли, що хлопчик вийшов, а чоловіки поїхали далі. Після виходу з трамвая один із невідомих кілька разів ударив 60-річного чоловіка кулаком в обличчя, а потім коліном у груди та голову.

Потерпілий звернувся до поліції в суботу ввечері. Внаслідок побиття у чоловіка спостерігалися втрата пам’яті. Поліція опитала свідків та вилучила записи з камер відеоспостереження. Триває ідентифікація підозрюваних.

Раніше повідомлялося, що польському місті Бельсько-Бяла невідомий чоловік ображав та залякував українських підлітків у автобусі, вимагаючи, щоб вони повернулися до України. Він також заявляв, що українські діти нібито виросли за польські гроші, і погрожував, що їх незабаром виженуть із країни. Зловмисника затримала поліція.

Після цього інциденту спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий засудив насильство щодо українців у Польщі. Він заявив, що ненависть до українців розігрівають ультраправі політики, зокрема президент Кароль Навроцький та лідер Конфедерації польської корони Гжегож Браун.

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