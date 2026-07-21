Директор ФБР Каш Патель планує відвідати Росію пізніше цього року, ймовірно, в середині жовтня, повідомляє американський чиновник та особа, знайома з ситуацією.

Це була б незвичайна та делікатна поїздка керівника ФБР до одного з головних супротивників Америки. Ці плани з’являються на тлі того, що Вашингтон і Москва продовжують розходитися у поглядах щодо війни в Україні, а законодавці США вимагають запровадження жорстких нових санкцій проти Росії, пише Politico.

Патель має історію участі у суперечливих питаннях, пов’язаних з Росією, починаючи з першого терміну президента Дональда Трампа, зокрема спроби поставити під сумнів розслідування щодо того, чи Трамп змовлявся з Росією, щоб допомогти йому виграти вибори 2016 року — епізод, який він зараз називає «містифікацією Russiagate». Патель також має послужний список підозрілих поїздок на своїй посаді на чолі ФБР, що привертає увагу Конгресу.

За словами американського чиновника, знайомого з планами поїздки, Патель планує відвідати Росію 14-15 жовтня, спочатку зупинившись у Москві, а потім у Санкт-Петербурзі. За словами чиновника, його приймаючою стороною, ймовірно, буде ФСБ, російська служба безпеки, яка є спадкоємицею КДБ радянської епохи.

Незрозуміло, чи зустрінеться Патель з російським лідером Володимиром Путіним або будь-ким із його високопоставлених політичних помічників. Також незрозуміло, що входить до його порядку денного для обговорення.

Як і з будь-якими подібними планами американських чиновників, вони є попередніми та можуть бути змінені.

Хоча минуло вже багато років з моменту попереднього візиту директора ФБР до Москви, інші високопосадовці розвідки здійснювали такі поїздки. У листі 2018 року тодішній директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що відкриті лінії діалогу були цінними, особливо в сферах, що становлять взаємний інтерес, таких як боротьба з тероризмом.

«Ми рішуче захищаємо Америку в цих зустрічах і не стримуємо ударів», – заявив тоді Помпео.

Роберт Мюллер був останнім директором ФБР, який, як відомо, відвідував Росію, у 2013 році. Пізніше Мюллера призначили спеціальним радником для розслідування зв’язків між президентською кампанією Трампа 2016 року та Росією, а також ширших зусиль Росії щодо втручання у вибори в США.

Посадовці розвідки США з роками дійшли висновку, що Москва стоїть за спробами сіяти розбрат та втручатися у вибори в США, ці висновки підтверджуються документами, які Трамп розсекретив минулого тижня перед промовою, спрямованою на посилення підтримки його далекосяжних зусиль щодо перегляду законів про голосування в США. Кремль також підозрювали у причетності до серйозних кібернетичних порушень державних установ та компаній приватного сектору.

Наприкінці першого терміну Трампа Патель працював у Раді національної безпеки, куди у 2020 році він таємно поїхав на зустріч із сирійськими урядовцями, щоб домогтися звільнення двох американських заручників.

Патель провів роки між термінами Трампа, посилюючи сумніви щодо походження розслідування щодо Росії та навіть пишучи дитячі книжки, які висміюють демократів, що очолили розслідування. Він також зіткнувся з питаннями щодо виплати 25 000 доларів за свою участь у створенні фільму, фінансованого пов’язаною з Кремлем кінокомпанією.

Минулі поїздки та рішення Пателя щодо витрат розмили межі між відпочинком та офіційними справами, що викликало пильну увагу на Капітолійському пагорбі та часом розлютило Білий дім.

Директор ФБР відвідав фінал чоловічого хокею на золоту медаль на Зимових Олімпійських іграх в Італії, поїздку, яку, за його словами, було необхідною для екстрадиції китайського хакера; минулого літа пірнав з маскою біля лінкора, потопленого під час нападів японців на Перл-Харбор; і його звинуватили у використанні урядового літака, щоб побачити виступ своєї дівчини, співачки кантрі-музики.

На початку цього місяця провідні демократи в судових комітетах Палати представників та Сенату розпочали двопалатне розслідування потенційного зловживання Пателем ресурсами, що фінансуються платниками податків.

Новина про поїздку також з’явилася на тлі зусиль виконуючого обов’язки генерального прокурора Тодда Бланша отримати затвердження Сенатом і може викликати нові питання з боку законодавців щодо рішень Міністерства юстиції.

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