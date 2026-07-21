Українська deftech-компанія Twist Robotics підписала угоду про створення спільного підприємства з данською Vidar Industries.

Партнери спільно вироблятимуть для європейського ринку розроблені Twist Robotics БпЛА з лінійки Saker: Scout, Hetman та Hunter, пише Defender Media.

Спільне підприємство розташується в Данії і в перший рік має виготовити 12 000 безпілотників. Далі обсяги можуть збільшити залежно від попиту. Виробництво очікують розпочати протягом 3-6 місяців, відповіли в Twist Robotics на запит Defender Media. Суму інвестицій у запуск поки не називають.



Зараз компанії планують виробничі процеси, вирішують регуляторні питання та готують промислові потужності. “Основним варіантом розглядається ліцензування виробництва в Данії. Додатково може розглядатися отримання експортної ліцензії”, – додають у Twist Robotics. Остаточний механізм сторони планують визначити пізніше.

У спільному підприємстві Twist Robotics відповідатиме за технологічну розробку, розвиток продуктів і впровадження інновацій в Україні, а Vidar Industries опікуватиметься виробництвом, контролем якості, масштабуванням тощо.

Twist Robotics була заснована у 2021 році. Серед її ключових продуктів – БпЛА Saker, симулятор місій БпЛА Obriy і модуль візуальної навігації Oscar, які використовуються в бойових умовах. Лінійка Saker включає в себе такі дрони:

Scout – модульна платформа для ретрансляції, розвідки, ударних операцій та радіоелектронної боротьби. Може знаходитися в польоті до 45 хвилин, має денну й нічну оптичну стабілізацію, підтримує автономну навігацію без GPS, автоматичне повернення та посадку і дистанційне керування через інтернет.

Hunter – дрон літакового типу, який також може виконувати різні типи завдань і працювати без GPS. Має дальність польоту до 100 км, тривалість до 70 хвилин і несе до 5 кг корисного навантаження.

Hetman – ударний FPV-дрон з цифровим відеоканалом, власною системою зв’язку Stezhka та модулем автоматичного донаведення Cyclop. Дальність польоту – до 20 км, вага корисного навантаження – до 3 кг.

Як повідомляло Інше ТВ, Німецький стартап виробляє недорогі, але ефективні дрони для України на базі ШІ і вже готується забезпечувати оборону Німеччини (ФОТО)