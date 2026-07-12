Завдяки своїм масово виробленим та недорогим бойовим машинам на базі штучного інтелекту німецький стартап Helsing SE ілюструє глибокі зміни у військових витратах.

На секретному заводі побував кореспондент The New York Times. Інше ТВ переклало репортаж.

У секретному місці на півдні Німеччини менеджер фабрики безпілотників, що належить Helsing SE — найціннішому в Європі стартапу зі штучного інтелекту в галузі оборони — вручає мені смертоносну машину для вбивства. Важачи всього 26 фунтів, чорний ударний безпілотник з твердого пінопласту настільки легкий і виглядає так просто, що легко забути про його роль у зростаючій багатомільярдній галузі, російсько-українській війні — і, можливо, навіть у майбутній безпеці Європи.

Десятиліттями західні уряди замовляли такі товари, як танки, винищувачі та підводні човни, у таких підрядників, як Lockheed Martin або Northrop Grumman. Доставка цих товарів займає роки, і вони є запаморочливо дорогими; винищувач F-35 може коштувати понад 100 мільйонів доларів.

Такий багаторічний державний контракт досі становить значну частину військових витрат. Але поточна тенденція очевидна: оборонні технології стають дешевшими та гнучкішими, а проривні розробки розробляються компаніями, що фінансуються приватним чинном, а не урядами.

«Відбувається трансформація в оборонній економіці», — сказав Александр Бланшар, старший дослідник з управління штучним інтелектом у Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру.

З бюджетного запиту Пентагону на наступний рік у розмірі 1,5 трильйона доларів близько 55 мільярдів доларів призначено на створення нового безпілотного арсеналу на базі штучного інтелекту. У скромніших масштабах ЄС пілотує програму на 115 мільйонів євро для фінансування оборонних компаній, що використовують штучний інтелект. Очікується, що ці бюджети зростатимуть, а оборонні технології стали процвітаючою сферою для венчурного капіталу.

Helsing, як і інші набагато менші оборонні стартапи, вже змінив сценарій щодо повільних урядів, використовуючи тип революційних інновацій, більш поширений у Кремнієвій долині, залучаючи мільярди венчурного капіталу та наймаючи провідних технічних спеціалістів. Компанія, деякі з керівних посадовців якої перейшли з Palantir, Tesla, Apple та Meta, вирішила масово виробляти військові машини вартістю всього 17 500 євро. Завдяки штучному інтелекту вони потребують мінімальної кількості військового персоналу та ледве тижневого навчання. А дрони пройшли бойові випробування під вогнем в Україні.

Мало які компанії так чітко ілюструють глибокі зміни у способах витрат військових, як Helsing, п’ятирічний мюнхенський стартап. Цього місяця фірма дозволила DealBook стати першими американськими журналістами всередині її фабрики дронів.

Розташована в тихому приміському промисловому комплексі, фабрика працює під надійною охороною. DealBook погодилася не розголошувати її місцезнаходження, а інші орендарі комплексу не знають про її існування. Назва Helsing ніде не згадується: компанія побоюється, що фабрика може стати головною мішенню для саботажу або нападу, враховуючи, що тисячі дронів, зібраних тут, були розгорнуті проти російських військ в Україні.

Чорні композитні крила дрона HX-2 збираються під час виробництва. Patrick Junker for The New York Times

У разі загрози фабрику можна демонтувати та перемістити протягом дня. Приблизно 100 заводських робітників, багатьох з яких нещодавно звільнили німецькі автовиробники, що зазнали невдачі, проходять ретельну перевірку безпеки та підписують угоди про нерозголошення. На одній стіні намальовано мотиваційне гасло: «Захист наших демократій».

Коли троє засновників Helsing заснували компанію у 2021 році за допомогою початкового фінансування від венчурної компанії засновника Spotify Даніеля Ека, у них була одна місія: швидко відбити російські загрози.

«Терміновість була очевидною, або принаймні очевидною для нас, — сказав співзасновник і співголовний виконавчий директор компанії Гундберт Шерф, який раніше був радником Міністерства оборони Німеччини та партнером у McKinsey. – Була потреба зробити більше в обороні та дати Європі міцнішу основу». Однак, оскільки до вторгнення Росії в Україну ще залишався рік, інвестори не були переконані. «На той час було практично неможливо зібрати гроші на оборону в Європі», — сказав Шерф.

Гундберт Шерф. Patrick Junker for The New York Times

З того часу відбулися сейсмічні зміни — і не лише через війну в Україні. Вимоги президента Трампа до Європи збільшити свої військові витрати та його неодноразові погрози взяти під контроль Гренландію допомогли значно збільшити оборонні бюджети. За цим послідував шквал інвестицій у стартапи оборонних технологій. DealBook повідомляє, що інвестори поспішили взяти участь в останньому раунді фінансування Helsing, який спочатку оцінювався приблизно в 1,2 мільярда доларів, а тепер – приблизно в 18 мільярдів доларів, згідно з The Financial Times.

«Ринкові можливості величезні, і немає жодної компанії, яка б їх захопила», — сказав Равірадж Джайн, партнер Lightspeed, яка, за його словами, наразі інвестувала в Helsing понад 100 мільйонів доларів.

Для інвесторів ключова перевага Helsing полягає в його ролі у виснажливих бойових діях в Україні, де Helsing розгорнув тисячі дронів з кінця 2024 року. Ці місії надають Helsing величезну кількість даних, що дозволяє регулярно оновлювати своє програмне забезпечення; українські солдати записують багато атак на відео для аналізу успіху місій. «Тут на кону набагато більше, – сказав Шерф. – Ці технології розвиваються дуже швидко».

Відео з України показують гру в кішки-мишки. Так званий барражуючий боєприпас або дрон-камікадзе, HX-2 (X означає його схрещені крила), зависає над полем бою, виявляючи крихітні російські цілі, такі, як батарейні системи та бронетехніка, замасковані в лісах. Коли українські солдати, які керують дроном з відстані багатьох миль, дають дозвіл, він пікірує та знищує загрозу, часто під вогнем.

Шерф сказав, що рівень успішності місій в Україні становить близько 70 відсотків, чим його творці дуже пишаються. Програмне забезпечення дозволяє безпілотникам продовжувати функціонувати, навіть якщо їхні системи зв’язку та GPS вимкнені добре відточеними російськими електронними «глушилками». «Я не знаю жодної іншої західної компанії, яка б мала таку автономність, як Helsing», — сказав Халед Хеллуї, партнер лондонської венчурної компанії Plural, яка, за його словами, інвестувала близько 800 мільйонів доларів в оборонні компанії, включаючи Helsing.

Наступна інновація Helsing знаходиться на розпеченому сонцем аеродромі за 90 хвилин їзди на автомобілі на захід від Мюнхена, де авіаційні інженери будують перший безпілотний винищувач компанії під назвою CA-1 Europa. Виготовлений з легкого вуглецевого волокна, винищувач має бути здатний вразити глибоко всередині такого супротивника, як Росія, до моменту його розгортання у 2029 році.

Авіаінженери компанії Helsing будують перший безпілотний винищувач під назвою CA-1 Europa. Patrick Junker for The New York Times

Мета проста: за невелику частку вартості одного звичайного винищувача Helsing може, теоретично, виробляти сотні Europa. Вона може відправити один вперед, щоб глушити електронну мережу противника, а потім кілька ударних винищувачів — усі оснащені високоточною зброєю, подібною до тієї, що є на F-35. «Якщо у вас немає пілота, ви можете виконувати зовсім інші, небезпечніші місії, – сказала Стефані Лінгеманн, віцепрезидент Helsing з повітряних програм. – Ви більше не думаєте про людське життя, яке маєте захищати».

Цей підхід очевидний і в США. Речник Пентагону Шон Парнелл заявив цього місяця Військово-морському інституту США, що «дрони та автономні системи є найважливішою інновацією на полі бою цього покоління».

Незважаючи на всю геніальність штучного інтелекту від Helsing, можливо, що поширення стартапів у сфері оборонних технологій може збити з пантелику інвесторів або навіть відштовхнути їх. «Оборонні технології, через весь цей інтерес, стали дуже галасливим місцем, – сказав Шерф. -З’явилося багато нових гравців, і це ускладнює сприйняття інформації інвесторами, громадськістю та урядами».

Але мало хто вірить, що попит на безпілотні воєнні дії скоро зменшиться. А на фабриці дронів у Helsing вже формуються контури наступного потенційного конфлікту в Європі. У великому складському приміщенні десятки коробок складені на висоті кількох футів, багато з яких містять дрони, що очікують відправлення не в Україну, а до боєздатної німецької бригади, дислокованої в Литві, поблизу кордону з Білоруссю. Цього тижня парламент Німеччини схвалив військовий контракт на 220 мільйонів євро для Helsing на розробку широкого спектру систем штучного інтелекту.

Зростання військових витрат може бути корисним для інвесторів, але воно може сигналізувати про важкі часи для світу.

Як повідомляло Інше ТВ, Американський сенатор Ліндсі Грем відвідав miltech-компанію SkyFall – побачив українські дрони, а деякі навіть потримав у руках (ФОТО)