Корпорація Apple подала до суду на OpenAI, звинувативши її в крадіжці технологій нового ІІ-пристрою.

“Нас не цікавлять комерційні секрети інших компаній”, – заявив у відповідь представник OpenAI, повідомляють Еuronews.

Технологічний гігант Apple подав позов проти OpenAI, звинувативши компанію, що займається розробкою штучного інтелекту, та двох колишніх співробітників Apple у крадіжці комерційних таємниць.

У позові стверджується, що OpenAI та ці співробітники активно намагалися переманити працівників Apple та отримати конфіденційну інформацію про «залізо» компанії.

У відповідь на звинувачення представник OpenAI заявив, що компанія “не цікавиться комерційними секретами інших компаній”.

«Ми, як і раніше, зосереджені на створенні інноваційних технологій, які допомагають людям у всьому світі», – додав він.

Apple повідомила, що виявила “систематичну крадіжку” своїх комерційних таємниць колишніми співробітниками, які перейшли в OpenAI, починаючи з колишнього інженера на ім’я Чанг Лю.

Згідно з позовом, Лю, який обіймав посаду провідного інженера-схемотехніка в Apple, у січні 2026 року пішов з компанії в OpenAI і не повернув корпоративний ноутбук і не пройшов обов’язкової підсумкової співбесіди.

Стверджується, що пізніше Лю виявив «помилку аутентифікації», яка дозволила йому отримати доступ до внутрішніх систем Apple. Після цього він «таємно» завантажив десятки конфіденційних файлів, пов’язаних з апаратним забезпеченням Apple, включаючи дані про невипущені ще продукти, технічні характеристики та інженерні презентації.

Лю також звинуватили в тому, що він «інструктував» колишню колегу з Apple, намагаючись переманити її в OpenAI: радив, як не потрапити службі безпеки Apple під час копіювання файлів, і підказував, які конфіденційні матеріали їй варто вивчити в рамках підготовки до співбесіди.

У позові також стверджується, що директор з апаратного забезпечення OpenAI Тан Ю Тан “методично використовував конфіденційну інформацію Apple на користь OpenAI”.

Як випливає з позовної заяви, за 24 роки роботи в Apple Тан був допущений до «найчутливіших проектів» компанії і обіймав посаду віце-президента з проектування продуктів iPhone та Apple Watch.

За кілька місяців до виходу з Apple, йдеться в документі, Тан почав пересилати собі електронною поштою відомості про постачальників компанії, а також «внутрішні огляди індустрії споживчої електроніки».

Після переходу в OpenAI, стверджується в позові, Тан під час співбесід намагався вивідати у кандидатів деталі про продукти Apple, просячи їх приносити справжні комплектуючі Apple для сесій у форматі show and tell.

Apple назвала свої висновки “вершиною айсберга”, зазначивши, що у компанії “немає можливості бачити, що відбувається за зачиненими дверима в OpenAI, де така поведінка вважається нормою і демонструється керівництвом”.

Компанія додала, що бізнес OpenAI з випуску апаратного забезпечення, що зароджується, зараз «стоїть на вкрай хисткому фундаменті і прогнив зсередини через незаконну опору на привласнені комерційні таємниці».

У червні OpenAI анонсувала швидкий випуск нового апаратного продукту Codex Micro – невеликої програмованої клавіатури, так званого макропаду. Codex – це заснований на ІІ агент для програмування.

У тизерному ролику пристрій має вигляд невеликого брендованого настільного гаджету.

Підпис до ролика говорить: «Ваші улюблені поєднання клавіш Codex виходять на новий рівень. 15 липня».

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