Apple готує велике оновлення Siri, яке представлять на WWDC 2026. Очікується, що асистент стане більш розумним і навчиться вести повноцінні діалоги.

За попередніми даними, оновлена Siri отримає принципово новий формат взаємодії. Якщо раніше асистент працював із короткими командами – наприклад, запит погоди або встановлення таймера – то тепер він зможе підтримувати безперервні розмови. Користувачі зможуть ставити уточнювальні запитання та об’єднувати кілька дій в одному діалозі, пише 24.

Це наближає Siri до можливостей сучасних AI-систем на кшталт ChatGPT. Асистент зможе запам’ятовувати контекст розмови та змінювати відповіді залежно від розвитку діалогу, що раніше було слабким місцем Apple.

Очікується, що нова версія, пов’язана з iOS 27, також отримає оновлений інтерфейс. Замість повноекранного режиму Siri стане більш інтегрованою в систему – наприклад, з’являтиметься у Dynamic Island на нових iPhone. Крім того, компанія може додати окремий застосунок із історією чатів і інтерфейсом у стилі сучасних AI-ботів.

Ключові зміни відбудуться й “під капотом”. Siri зможе працювати одразу з кількома застосунками, аналізувати вміст екрана та використовувати персональний контекст – повідомлення, електронні листи чи інші дані. Це дозволить виконувати складніші завдання без ручного перемикання між сервісами.

За чутками, Apple використовує можливості великих мовних моделей, зокрема за підтримки Gemini від Google. Це означає, що частина функцій, які раніше вимагали окремих чат-ботів або пошуку в інтернеті, може з’явитися безпосередньо в Siri.

Як пише 9to5mac, оновлення відбувається на тлі критики, що Apple відстає у сфері штучного інтелекту. Поки конкуренти активно розвивали генеративні AI-системи, Siri залишалася обмеженою у можливостях. Тепер компанія намагається скоротити цей розрив, інтегруючи нові функції безпосередньо в існуючий асистент.

При цьому Apple прагне зберегти свій підхід до приватності та контролю даних, що ускладнює впровадження подібних технологій. Чи зможе нова Siri відповідати очікуванням користувачів, стане зрозуміло вже після офіційної презентації.