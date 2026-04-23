Володимир Зеленський дав інтерв’ю для CNN і на запитання про припинення вогню на Близькому Сході сказав наступне.

-Я вважаю, що будь-яка пауза у війні – це добре, адже так ти не втрачаєш людей. Я не знаю, скільки Росія отримує від послаблення санкцій, і це викликає занепокоєння, але найбільший виклик – це втрата людей. Якщо можна врятувати життя, це завжди чудово.

Тому ми підтримуємо припинення вогню. Звісно, тривалий мир – це найкращий спосіб закінчити війну, але, якщо на даний момент це неможливо, будь-яка пауза – це чудово.

Він також висловився за присутність іноземних військ в Україні.

-Розміщення іноземних військ на лінії зіткнення зробило б для Росії початок нової війни дуже небезпечним. Вони бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників. Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна.

І якщо ми справді хочемо його зупинити, я не впевнений, що впливові країни можуть бути посередниками. Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють.

Я вважаю, що Президент Трамп, Президент Сі, Прем’єр-міністр Моді й інші впливові світові лідери мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну. Вони не можуть говорити Україні: «Ви маєте зупинити війну». Ми захищаємося. Ми не агресори. Що зупиняти? Усі разом ми маємо зупинити Путіна. Що означає бути великим лідером? Це означає зупинити війну дипломатичним шляхом.

Про співпрацю з країнами Близького Сходу

-Ми підписали три великі безпекові документи з країнами Близького Сходу – Drone Deal із Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ. Вони будуть реалізовані через низку різних контрактів як із приватним, так і з державним сектором України.

Ми готові забезпечити результат. Перше – це наш досвід. Друге – навчальні місії та програмне забезпечення для інтеграції різного військового обладнання в єдину систему. І недорогі дрони та лінії спільного виробництва для їх виготовлення. «Шахед» може коштувати від 80 до 130 тисяч доларів. Його знищать не за допомогою ракети вартістю 3–4 мільйони доларів, а за допомогою перехоплювача вартістю 10 тисяч доларів. Ми хочемо допомогти їм захищатись. І ми продовжимо будувати такі партнерські відносини з іншими країнами.

Я вважаю, що всім цим також треба поділитись із США. Буду пишатися, якщо нам це вдасться, бо ми дуже вдячні США за підтримку.