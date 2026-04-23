Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка включили до переліку Скарбів європейської кінокультури.

Про це йдеться на сайті Європейської кіноакадемії та повідомили в Українській кіноакадемії, передає Громадське.

Там вказують, що до Скарбів європейської кінокультури відносять «місця символічного характеру та історичної цінності» для європейського кіно, які потрібно «підтримувати й захищати для майбутніх поколінь».

Так, у Європейській кіноакадемії назвали кіностудію імені Довженка «однією з найстаріших в Україні та найважливіших у Східній Європі».

«Тут створили понад тисячу фільмів, серед яких — шедеври світового кінематографа, що відіграли ключову роль у становленні українського кіно як самостійного виду мистецтва», — йдеться у повідомленні кіноакадемії.

До переліку Скарбів європейської кінокультури також увійшли ще дев’ять кінотеатрів, студій та знімальних локацій у країнах Європи, зокрема Kino International у Берліні (Німеччина), Splendid Palace у Ризі (Латвія), Vemork Power Station у Рюкані (Норвегія), Bio Skandia у Стокгольмі (Швеція) та інші.

«Скарби європейської кінокультури» — частина діяльності Європейської кіноакадемії зі збереження спадщини кінематографа, яка розпочалася 2022 року. Департамент європейської кіноспадщини в межах ініціативи заносить у список «скарбів» ті місця, які мають особливе історичне й символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь.