Сир грюєр із грецького острова Наксос очолив світовий рейтинг сирів TasteAtlas за 2025/2026 рік. Як вважають 37 тисяч користувачів цієї платформи, саме в цьому сирі ідеально збалансовані гострота, легка насолода та насичений горіховий смак.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

TasteAtlas – це інтерактивний гастрономічний путівник. У ньому збирають та систематизують інформацію про традиційні страви, напої та ресторани з усього світу, спираючись на відгуки користувачів та думки експертів.

Знаменитий грюєр з Кікладських островів (який тут називають по-грецьки «грав’єра») отримав таку високу оцінку не лише за якість та смак, а й за вірність традиційному рецепту. Споконвіку його виробляють головним чином з коров’ячого молока, лише іноді додаючи невелику кількість овечого або козячого. Завдяки цьому сир набуває свого характерного смаку.

На платформі TasteAtlas наксосський грюйер описують як твердий гоструватий сир з однорідною, щільною м’якоттю, що легко ріжеться, чий смак поєднує в собі свіжі ноти з легкою насолодою. При цьому аромат у продукту м’який, із землистими відтінками, які пов’язують із природою острова.

Велику роль як сир грає сам острів — корови там пасуться на луках з ароматними травами. Такий раціон впливає не лише на склад молока, а й на аромат та особливий смак готового продукту. Головки сиру вагою десять кілограмів повинні дозрівати не менше шести місяців — за цей час смак стає особливо насиченим.

Традиційно на Наксос сир готували вдома, а потім обмінювали у сусідів на інші товари. У багатьох сім’ях секрети цього ремесла досі передаються з покоління до покоління.

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