Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб
танків – 12 161 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.
артилерійських систем – 46 435 (+92) од.
РСЗВ – 1 955 (+2) од.
засоби ППО – 1 513 (+2) од.
літаків – 438 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.
крилаті ракети – 4 933 (+0) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 123 347 (+453) од.
спеціальна техніка – 4 441 (+8) од.
Дані уточнюються.