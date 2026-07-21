Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 21 липня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки в м. Очакові поранення отримали двоє жінок 48 та 55 років. Одну з постраждалих госпіталізували, її стан – середньої тяжкості, стабільний. Інша жінка проходить лікування амбулаторно. Пошкоджено дві адміністративні та одну офісну будівлю, відділення банку, заклад торгівлі, трансформаторну підстанцію, лінію електропередачі й автомобіль.

Миколаївський район

Учора та сьогодні вранці ворог атакував двома FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Внаслідок одного з ударів у с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.