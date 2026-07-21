Парафію Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Миколаєві відвідав кардинал Микола Бичок з Австралії.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці парафії, передає Інше ТВ.

Цей візит Миколи Бичка, єпископа Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ, до парафії Покрови Пресвятої Богородиці в Миколаєві став справді історичною подією. Гостя з Австралії та Екзарха Одеського Михайла Бубнія зустріли віряни, працівники та підопічні благодійного фонду Карітас Миколаїв УГКЦ, священники Миколаївського деканату, а також римо-католики з парафії Святого Йосифа.

Його Емененція кардинал Микола очолив молебень до Пресвятої Богородиці, а по його завершенні поділився своїми враженнями від поїздок прифронтовими містами України, де постійно лунають тривоги та вибухи, і нагадав про заклик Папи Римського під час нещодавньої консисторії кардиналів: «Папа просив кожного кардинала, коли він повернеться до місця свого служіння чи місця свого народження – в моїй ситуації до України, – щоб сказати, що досить війн. Докладімо всі зусилля для того, щоб війни в цілому світі зупинилися». Кардинал зазначив, що кожна його молитва і кожен захід у далекій Австралії починаються з думки про Україну, адже він сам є вихідцем із Тернополя. Він закликав усіх до єдності та молитви за справедливий мир: «Ми розуміємо, що єдиний Господь, який справді є справедливий, воздасть кожному за його діла. Ми молимося за справедливий мир, за той мир, де справді агресор, який посягнув на наше найсвятіше, на наші землі, справді понесе гідне покарання, а ми як жертви цієї війни будемо оправдані. Нехай саме така молитва лунає в наших серцях».

Владика Михайло Бубній звернувся до кардинала з особливим проханням про благословення, аби ворог остаточно покинув українську землю: «Поблагословіть, щоби та нечисть з Херсону, з лівого берега Херсону і з нашого Криму відійшла геть». Він також наголосив на важливості присутності кардинала, який приїхав із мирної Австралії, щоб особисто розділити біль українців: «Для мене було приємно, що ви приїхали торкнутися ран, побачити, відчути, бо тоді краще можна свідчити, тоді можна правду голосити на всі груди і на повен голос».

Зворушливі слова промовив і настоятель парафії о. Тарас, звернувшись до Його Високопреосвященства: «Хочемо зарезервувати ту маленьку клітинку вашого серця за Миколаєвом і, якщо в ньому кольне коли-небудь, знайте — ми потребуємо вашої молитви. Чекаємо Вас на освячення цього храму».

Наприкінці зустрічі парафіяни та працівники «Карітас Миколаїв УГКЦ» подякували поважним гостям, зауваживши, що хочуть, аби їхнє місто запам’ятовувалося не лише ранами, руйнуваннями і тривогами, але й посмішками та квітами, тому на згадку подарували букети, а діти презентували кардиналові український прапор із дитячими долоньками й підписами, які символізують дитячу відкритість, безпосередність і водночас незламність і витримку миколаївців.

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