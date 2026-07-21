Сьогодні вночі російські дрони вщент знищили “Епіцентр” в Сумах. Як розповіли у Сумській ОВА, від моменту влучання ліквідація наслідків була ускладнена через постійні повторні атаки. Ворожі безпілотники продовжують перебувати над місцем удару, створюючи пряму загрозу для рятувальників та інших служб.

Ворог уже неодноразово завдавав повторних ударів по місцях, де тривала ліквідація. Роботи можуть проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації.

Масштаби руйнувань значні. Але найцінніше – людські життя. Саме їх маємо насамперед уберегти, – зазначили в ОВА.