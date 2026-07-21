Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 млн доларів.

Після цього загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми EFF, становитиме близько 2,2 млрд доларів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

«Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано.

У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми.

Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу», – зазначив очільник Уряду.

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