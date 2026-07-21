Інститут національної пам’яті Польщі виявив у селі Воля Островецька на Волині останки щонайменше 38 людей. У понеділок, 20 липня, там розпочався другий тиждень ексгумаційних робіт, повідомляє Українська служба «Польського радіо».

Згідно зі звітом Бюро пошуку та ідентифікації Інституту національної пам’яті, тіла були недбало скинуті до братської могили без жодного порядку, останки лежать у хаотичному розташуванні, слідів трун чи дерев’яних скринь не виявлено, на багатьох кістках, особливо на черепах, зафіксовано сліди сильних механічних травм, поруч з останками знайдено особисті речі, зокрема медальйони, хрестики та елементи одягу.

Нинішній етап робіт є частиною багаторічних досліджень в Острівках і Волі Островецькій. У 1992, 2011 та 2015 роках там було виявлено, ексгумовано та гідно перепоховано останки 674 людей.

Ексгумаційні роботи в Острівках і Волі Островецькій на Волині проводить міждисциплінарна група фахівців Інституту національної пам’яті Польщі та підприємства «Волинські старожитності» за підтримки представника Вроцлавського медичного університету, а також за участю Міністерства культури і національної спадщини Польщі та Генерального консульства Польщі в Луцьку. Дозвіл на проведення ексгумацій українська сторона надала на початку червня цього року. Роботи заплановані до 7 серпня.

Події на Волині й досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків, тоді як українські дослідники вважають ці оцінки не доведеними. Водночас польські історики визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців.

Як повідомляло Інше ТВ, На Волині у 2 селах проведуть ексгумацію останків загиблих у 1943 році поляків