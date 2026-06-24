Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що протягом найближчих 4−6 тижнів американські військові планують облаштувати щонайменше два внутрішні полігони, які імітуватимуть реальні умови на українських полях боїв.

Про це 23 червня повідомляв телеканал CBS News, передає «NV».

«Можна створити своєрідні умови радіоелектронної боротьби та повністю змоделювати обставини бойових дій, а також організувати спільну роботу виробників дронів та розробників засобів протидії дронам. Крім того, ми хочемо, щоб солдати могли приїжджати туди, щоб вдосконалювати свої навички та працювати пліч-о-пліч із розробниками», — сказав Дрісколл.

Міністр також зазначив, що в США «вже є місця», де армія може проводити випробування в безпечних умовах. Однак військові розглядають і можливість використання полігонів за межами США для проведення «набагато інтенсивніших випробувань» — у тому числі й із використанням гіперзвукових систем.

Як повідомляє CBS News, принаймні під час нинішніх тренувань американських солдатів з протидії дронам не застосовувалися електронні засоби радіоперешкод — частково тому, що в США діють обмеження на використання засобів придушення в межах країни.

Як заявив журналістам представник Управління зі стратегічних загроз Армії США Дуейн Хейс, країна-агресор Росія виробляє близько 3−5 тисяч ударних дронів-камікадзе (таких як шахед) на місяць і приблизно 600 тисяч на місяць дрібніших FPV-дронів.

За словами Хейса, у відповідь на цю загрозу Україна виробляє близько 30 тисяч перехоплювачів-дронів на місяць.

Як вважає Хейс, США «дійсно добре» справляються з виробництвом «вишуканих» боєприпасів — більш дорогої, сучасної та технічно складної зброї (на кшталт ракет-перехоплювачів Patriot або THAAD). Однак, американцям також потрібно виробляти дрони-перехоплювачі, які будуть достатньо дешевими, щоб їх можна було використовувати як витратні матеріали у «жорстокій війні на виснаження», подібній до тієї, яку РФ розв’язала проти України.

Війна з Іраном виявила вразливі місця оборонної промисловості, зокрема щодо швидкості та вартості виробництва, підсумували в CBS News.

Як повідомляло Інше ТВ, Українці вчать військових США протидіяти іранським дронам – Reuters