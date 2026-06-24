Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що відсутність Володимира Зеленського на Міжнародній конференції з відновлення України у Гданську є “жестом деескалації напруги”.

“Я перебуваю у постійному контакті з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Вона мене поінформувала, що очолить делегацію. Якщо ви запитаєте мене, то я не розчарований цим. На мою думку, зараз це, можливо, навіть кращий варіант проведення конференції, без непотрібної напруги, і я сприймаю це як жест деескалації”, — заявив Туск під час спільної пресконференції з главами урядів “Вишеградської групи”, передає zn.ua.

Він також додав, що між президентами України та Польщі виникла “непотрібна емоційна напруга”, яка супроводжувалася “неадекватними реакціями з обох сторін”.

Голова польського уряду вважає стратегічною помилкою подальше заглиблення політиків обох країн у цей конфлікт.