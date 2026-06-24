Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Росія може вдатися до провокації під чужим прапором на власній території, щоб використати її як привід для нових агресивних дій.

Про це голова польської дипломатії написав у соцмережі X 23 червня, передає «Суспільне».

“Це звучить як анонс провокації. Я чекаю на напад на територію Росії під фальшивим прапором, на який Путін “відповість”, — написав Сікорський.

Так польський міністр відреагував на заяву очільника Росії Володимира Путіна. Той сказав, що Росія завдаватиме ударів у відповідь по європейських країнах, якщо з їхньої території запускатимуть безпілотники по російських об’єктах. За словами Путіна, країни Балтії не хочуть ескалації через появу дронів у їхньому повітряному просторі й не вказують на Москву, а називають апарати українськими.

Сікорський провів паралель із Глівицькою провокацією. У серпні 1939 року нацисти інсценували напад на радіостанцію в Глівіце, використавши польську символіку, щоб створити привід для вторгнення до Польщі.

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