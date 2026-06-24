Екологічні збитки, завдані Україні внаслідок російської агресії, вже перевищили 7 трлн грн.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Найбільша сума збитків – від пожеж: лісові пожежі та інші насадження – 1,1 трл.грн., горіння нафти і газу – 179,8 млрд.грн, інші пожежі – 6,8 млрд.грн.

Збитки від знищених дерев і інших рослин складають 1,04 трлн.грн., від забруднення водних об’єктів – 82 млрд.грн.

Робота з фіксації екологічних збитків триває.

Як повідомляло Інше ТВ, Шкода довкіллю внаслідок пожеж від російських обстрілів Миколаївщини у 2025 році склала майже 300 млн.грн.