У Миколаївському районі поліцейські повідомили про підозру посадовцю у зловживанні службовим становищем – він завдав підприємству збитків на понад 1,2 мільйона гривень.

Директор комунального підприємства придбав для підприємства нежитлову будівлю за значно завищеною вартістю, не забезпечивши проведення належної незалежної оцінки майна. За скоєне чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.

Викрили протиправну діяльність 55-річного зловмисника слідчі відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління поліції за оперативного супроводу регіонального управління СБУ та процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що директор комунального підприємства у Галицинівській громаді, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для продавця об’єкту, організував придбання нежитлової будівлі за ціною, яка суттєво перевищувала її реальну ринкову вартість. Фігурант уклав від імені підприємства договір купівлі-продажу без проведення об’єктивної оцінки нерухомості. Згідно з висновками експертиз, своїми незаконними діями посадовець завдав підприємству збитків на понад 1,2 мільйона гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі, за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки».