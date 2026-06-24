СБУ уразила системи ППО та військові аеродроми ворога в тимчасово окупованому Криму.

-Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» на тимчасово окупованій території АР Крим, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі «Саки» уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Крім того, поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1». Це вже четвертий уражений «Альфою» СБУ «Панцир-С1» у цьому районі.

Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога. СБУ й надалі методично перетворюватиме Крим на територію постійних втрат для російської армії, допоки вона не покине український півострів.