Путін почав вимагати від Лукашенка відкрити другий фронт проти України та допомогти атакувати НАТО

Російська армія остаточно зав’язла в Україні, і Володимир Путін почав вимагати від Олександра Лукашенка допомогти йому в ескалації конфлікту. Москва почала чинити тиск раніше цього року, сподіваючись знову використовувати Білорусь для розширення військової кампанії проти України або для проведення операцій проти країн НАТО, розповіли The Wall Wall Street Journal колишні та нинішні російські чиновники.

Про це стало відомо в Європі та Києві. Із попередженнями Лукашенка виступили Емманюель Макрон та Володимир Зеленський, зокрема публічно. Незважаючи на це, за словами джерел WSJ, тиск Москви лише посилився.

Останнім часом Путін почав вимагати, зокрема, дати можливість використати територію Білорусі для завдання ударів безпілотниками по Україні та відкриття нового фронту ближче до її західних регіонів, щоб відвернути ЗСУ від захисту східних земель. Крім того, Білорусь може бути задіяна в операціях проти сусідніх країн — членів НАТО, хоча вони не обов’язково передбачають відкрите бойове зіткнення.

Це можуть бути атаки, спрямовані на перевірку обороноздатності альянсу або на підрив підтримки України – як, наприклад, запуск близько 20 дронів у Польщу з території Білорусі минулого року.

Як розповів WSJ колишній співробітник російських спецслужб, поінформований про переговори між Москвою та Мінськом, та погрожує припинити фінансову підтримку, від якої завжди сильно залежала білоруська економіка. За словами джерела, переговори з цього приводу здебільшого ведуться між Лукашенком та послом Росії у Білорусі Борисом Гризловим.