23 червня та в ніч проти 24-го на території Миколаївської області зареєстровано 21 пожежу.

Зокрема, 3 пожежі спалахнули в житлі, 17 на відкритій території (2 внаслідок обстрілу) та 1 на об’єкті.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Вогнеборці залучались на гасіння пожеж сухостоїв, сміття, лісосмуги та очерету на відкритих територіях, двічі причинами займань ставали потрапляння боєприпасів та уламків від них. Загальна площа, яку пройшов вогонь, склала понад 6 га.

На території приватного сектору сталися пожежі покрівлі гаража, господарчої споруди та сухої трави на території приватного домоволодіння, які оперативно ліквідували рятувальники.

Ще один вогневий випадок зафіксовано в Миколаївському районі. Тут зайнялось на одному з об’єктів на загальній площі 600 кв. м. Місцевий пожежно-рятувальний підрозділ оперативно ліквідували пожежу та вберегли від знищення два житлових будинки та два легкових автомобіля.

Загалом до гасіння від ДСНС залучалась 21 одиниця спецтехніки та понад 80 чоловік особового складу. Також на місцях працювали вогнеборці місцевих пожежних охорон Мартинівське, Пересадівка та Олександрівка.

Як повідомляло Інше ТВ, Одна з 12 пожеж на Миколаївщині була через російські обстріли (ФОТО)