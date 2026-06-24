У Польщі стали відмовляти українцям в наданні тимчасового захисту. Про це повідомляє Gazeta Prawna.



У деяких польських міських громадах окремим українцям замість статусу UKR почали видавати PESEL зі статусом NUE (економічний мігрант).



Заявникам відмовляють через те, що їхнє прибуття пов’язують із пошуком роботи, а не з прямою загрозою для життя через бойові дії. Це може статися, якщо людина прибула не з регіонів активних бойових дій або перетнула кордон з іншої безпечної країни. Ще одна причина — якщо особа раніше отримувала тимчасовий захист або посвідку на проживання в іншій європейській країні.



У деяких випадках заявники намагалися оформити статус через тривалий час після перетину кордону, перевищивши законодавчо встановлені строки.



Водночас, видання наголошує, що така практика суперечить чинному польському законодавству про тимчасовий захист біженців з України.

