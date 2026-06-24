Щонайменше у 15 регіонах Росії 23 червня запровадили обмеження на продаж палива. При цьому влада більшості регіонів заявляє про достатню кількість бензину та дизельного палива, а вжиті заходи пояснює «запобіганням штучному дефіциту».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Так, обмеження ввели в Ханти-Мансійському автономному окрузі на заправках «Газпромнефті» та «Лукойлу». У Бєлгородській області ліміти діють на заправках «Роснефті» та «Газпромнефті».

В Іркутській області може закінчитися авіакеросин, повідомили «Люди Байкалу» з посиланням на джерело, наближене до уряду регіону. Місцева влада обговорила, що дефіцит авіакеросину може позначитися на пасажирських перевезеннях.

У Курській області з 24 червня паливо на заправках відпускатимуть лише у баки автомобілів, заявив т.в.о. губернатора Олександр Хінштейн. Він, як і решта представників влади, пов’язав це з ажіотажем.

Обмеження торкнулися й Брянської області. Т.в.о. губернатора Єгор Ковальчук заявив, що до нього надійшли скарги від мешканців, після чого він вирішив запровадити заборону на заправку в ємності.

Влада Новосибірської області оголосила про запровадження лімітів на продаж палива, повідомив голова регіону Андрій Травников. За його словами, рішення ухвалено за аналогією з сусідніми регіонами «для запобігання спекулятивному попиту». Яким саме буде ліміт, влада та АЗС вирішать протягом дня.

У Саратовській області з 23 червня встановлено ліміт у 30 літрів бензину на одну машину, повідомив голова регіону Роман Бусаргін.

Про ліміти також заявила влада Пензенської області. Згідно з рішенням Оперативного штабу, заправка на пензенських АЗС тепер здійснюється лише у бензобак автомобіля. Для фізичних осіб продаж бензину обмежено до 100 літрів на одну машину, дизельного палива — до 200 літрів.

Обмеження на продаж палива ввела й влада Тюменської області. Губернатор Олександр Моор назвав це «вимушеним превентивним заходом». За його словами, у населених пунктах продаватимуть 40 літрів бензину та 80 літрів дизельного палива на один автомобіль, на трасі — 40 літрів бензину та 200 літрів дизельного палива. За його словами, цей захід покликаний «не допустити ажіотажного попиту».

На нараді з президентом Росії віце-прем’єр Олександр Новак заявив, що ситуація з паливом у країні є «непростою, але контрольованою». Обмеження на продаж палива в регіонах він назвав «періодичними, зрозумілими логістичними проблемами». Новак додав, що влада ввела заборону на експорт бензину та авіакеросину і розглядає можливість заборони на експорт дизельного палива.

За минулу добу обмеження було введено ще в кількох регіонах Росії. Так, влада Воронезької області оголосила, що з 23 червня вводить ліміт на купівлю пального на АЗС «Лукойл»: у бак на території міста за один раз відпускається 30 літрів бензину та 60 літрів дизельного палива; на трасі — по 60 літрів бензину та 200 літрів дизельного палива. У Мурманській області з 23 червня також запровадили обмеження на відпуск палива.

Голова Володимирської області Олександр Андрєєв закликав мешканців обмежити поїздки на автомобілях і купувати пальне лише у разі крайньої необхідності. За його словами, у низці АЗС виникли логістичні проблеми, після чого ситуацію погіршив підвищений попит з боку населення. Голова Північної Осетії Сергій Меняйло закликав сформувати «недоторканний запас палива» на тлі дефіциту.

Голова Іркутської області Ігор Кобзєв 22 червня заявив, що на «окремих АЗС ввели обмеження на відпуск бензину, частина тимчасово припинила обслуговування».

«Сибір.Реалії» при цьому звернули увагу на те, що Кобзєв, ймовірно, відредагував допис у Telegram про нестачу бензину, вилучивши згадку про удари ЗСУ по російських НПЗ. Голова регіону у первинному дописі повідомив, що «на заході дронами ЗСУ виведені з ладу об’єкти нафтопереробки», тому «багато регіонів, у тому числі й ми, змушені перейти на ручний режим роботи та визначати обсяги палива для кожного з одержувачів індивідуально».

23 червня у дописі не залишилося згадки про атаки ЗСУ. Редакція «Сибір.Реалії» не має даних про те, що стало причиною зміни допису.

Голова Омської області Віталій Хоценко назвав конкретні ліміти, які діятимуть у регіоні: у місті — не більше 40 літрів на машину, дизельного палива — до 80 літрів, на трасі — 40 літрів бензину, 200 літрів — дизеля.

У Красноярському краї 23 червня на АЗС «Газпромнефті» встановлено ліміт 40 літрів бензину на один бак, повідомляє ТВК.

На території окупованого Криму 21 червня продаж бензину було повністю припинено після атаки на портовий логістичний вузол у Керченській протоці.

Напередодні також стало відомо, що в Росії заборонили продавати бензин на маркетплейсах – для «запобігання спекулятивним перепродажам» палива, як заявила Федеральна антимонопольна служба.

У багатьох російських регіонах та на окупованих Росією територіях України в червні почався дефіцит бензину через атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. У середині червня в Росії ціни на пальне почали різко зростати.

Reuters, посилаючись на анонімні джерела в галузі, стверджує, що удари українських дронів призвели до зупинки великих нафтопереробних заводів у центральній частині Росії, внаслідок чого країна в середині червня втратила близько 25% виробництва бензину порівняно із середньодобовим показником у червні 2025 року, та на 20–25 % порівняно з показниками березня цього року, до початку інтенсивних атак на російські нафтопереробні заводи.

Внутрішнє споживання бензину в пік літнього сезону оцінюється щонайменше в 110 000 тонн на день. Зараз, за даними джерел, обсяг виробництва впав приблизно до 90 000 метричних тонн на день.

За словами джерел, зупинка двох великих виробників — Московського НПЗ та НПЗ ТАНЕКО в Татарстані — минулого тижня призвела до зникнення додаткових 15 000 тонн нафти на добу, що спричинило зниження видобутку до найнижчого рівня за кілька місяців.

Як повідомляло Інше ТВ, Росія може залишитися без пального через рекордні удари України, – Bloomberg