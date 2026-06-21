Жителі кількох міст Бразилії в ніч проти 20 червня отримали тривожні екстрені сповіщення про нібито вторгнення інопланетян. Згодом з’ясувалося, що повідомлення були фейковими та стали наслідком масштабної хакерської атаки на державну систему оповіщення.

Про це повідомляє бразильське видання G1, передає «Слово і Діло».

За даними журналістів, невідомі зламали платформу Національної цивільної оборони, через яку розсилаються офіційні екстрені повідомлення. Фейкові сповіщення отримали мешканці щонайменше семи міст.

У деяких повідомленнях людей закликали готуватися до нападу прибульців, а в інших містився беззмістовний набір слів. Також у текстах неодноразово згадувалося слово «мізантропія».

У Національній цивільній обороні підтвердили факт злому. За інформацією відомства, систему було скомпрометовано близько 01:30, після чого зловмисники віддалено розіслали неправдиві сповіщення до різних регіонів країни.

Наразі інцидент розслідує Федеральна поліція Бразилії. Роботу системи екстрених оповіщень планують відновити лише після повної перевірки її безпеки.

Попри занепокоєння, яке викликали фейкові повідомлення, у соціальних мережах ситуація швидко стала приводом для жартів і мемів про «вторгнення інопланетян».

Як повідомляло Інше ТВ, Українські хакери проникли на закриту нараду РФ з виготовлення дронів і дізналися страшну російську таємницю (ВІДЕО)