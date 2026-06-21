Король Великої Британії Чарльз III стане першим монархом Великої Британії в новітній історії, який оприлюднить суму своїх доходів і податкових даних.

Про це пише ВВС із посиланням на джерела в Букінгемському палаці, передає «Українська правда».

Видання зазначає, що інформація про його податкові рахунки буде оприлюднена у четвер як новий елемент щорічної фінансової звітності королівської сім’ї. За даними джерел ВВС, це рішення було прийняте королем особисто.

Букінгемський палац заявляє, що цей крок є частиною програми модернізації, спрямованої на забезпечення більшої прозорості та “сприяння ширшому розумінню нашої підзвітності”.

Це також є відповіддю на заклики до більшої відкритості щодо королівських фінансів після скандалів, пов’язаних з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором.

Цей крок дозволить оприлюднити інформацію про податкові платежі короля за попередній фінансовий рік — 2024–2025 — і включатиме податки на його доходи, зокрема прибуток від Герцогства Ланкастерського, будь-які особисті інвестиції та доходи від приватних маєтків короля, таких, як Сандрінгема та Балморала.

Речник Букінгемського палацу зазначив, що це є частиною ширшої ініціативи, спрямованої на більшу відкритість перед громадськістю.

“Простіше кажучи, ми продовжуємо модернізуватися та розвиватися”, — сказав він, підтвердивши зобов’язання щорічно оприлюднювати інформацію про податки короля.

Будучи принцом Уельським, Чарльз також оприлюднив суму податків, які сплачував.

ВВС додає, що монархи не зобов’язані сплачувати податок на доходи, податок на спадщину від попереднього монарха чи податок на приріст капіталу — проте король добровільно сплачує податок на доходи і податок на приріст капіталу від будь-якого продажу приватних активів.

І загальна сума сплачених податків буде оприлюднена вперше — включаючи податок на прибуток герцогства Ланкастерського, який минулого року становив близько 24 млн фунтів стерлінгів.

Цей бізнес у сфері нерухомості, що включає маєтки на півночі Англії та нерухомість у центрі Лондона, забезпечує значну частину особистого доходу монарха.

На тлі скандалів навколо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора саме депутати парламенту були серед тих, хто вимагав більшої відкритості щодо фінансових операцій членів королівської родини.

У фінансовому звіті, який буде опубліковано наступного тижня, має з’явитися більш детальний огляд королівських фінансів.

“Наша мета — пояснити всі аспекти королівських фінансів таким чином, щоб ще більше підвищити їхню прозорість та доступність”, — заявив речник Палацу.

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