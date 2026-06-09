Володимир Зеленський заявив, що рішення деяких реформістських рад Великої Британії прибрати український прапор було тим видом «невеликої помилки, яка може зруйнувати велику дружбу», і наголосив на важливості міцних двосторонніх відносин.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Guardian.

Президент України наголосив, що дві країни «потрібні одна одній» у боротьбі проти Росії, яка, за його словами, становить загрозу не лише для України, а й для Великої Британії.

Після переговорів з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцем у Лондоні, на яких обговорювалися наступні кроки в конфлікті, він сказав, що військова позиція України є найсильнішою за понад два роки. «Росія не перемагає», – заявив він.

Зеленський повідомив, що планує запросити короля, з яким він зустрівся пізніше в понеділок у Букінгемському палаці, з державним візитом до України вже цього року.

Український президент також повідомив, що він тиснув на Стармера щодо коштів від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі» за 2,4 мільярда фунтів стерлінгів, які уряд виділив на гуманітарні цілі в Україні, і що він хоче, щоб Велика Британія приєдналася до решти Європи щодо санкцій.

Під час свого візиту до Лондона Зеленський спробував запевнити британців, що продовження підтримки України відповідає їхнім національним інтересам – після того, як послідовні уряди Великої Британії витратили понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну допомогу з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

«Британський народ допомагав нам з самого початку цієї війни, це правда. Це через безпеку, не лише через цінності… Але йдеться про безпеку в Європі. Це в інтересах Великої Британії», – сказав він.

На запитання, чи повинна Reform UK повернути українські прапори на будівлі міської ради на знак солідарності, після того, як партія Найджела Фараджа заявила, що будуть вивішені лише прапори Святого Георгія та союзу, він відповів: «Я сподіваюся, що вони їх повернуть».

Він додав: «Я не хочу втручатися в жодні політичні справи, але, знаєте, світ сьогодні такий чутливий. Іноді маленькі, незначні помилки можуть зруйнувати велику дружбу чи величезні контакти.

«Я думаю, що люди повинні не робити помилок, не робити нічого, що може зруйнувати дружбу, і навіть якщо люди це роблять [я б сказав:] «Гаразд, ви це зробили, будь ласка, давайте повернемося до столу переговорів, давайте поговоримо, давайте зрозуміємо одне одного».

Зеленський сказав, що з Росією як сусідом європейські країни повинні стояти разом. Путін утримував контроль у країні протягом трьох десятиліть на основі «тиску на своє суспільство та тиску на Європу», а не на основі економічного успіху, сказав він.

Опір війні Росії в Україні представляв «великий шанс бути справді незалежним» від впливу Москви на Європу, сказав він. додав, кажучи: «Тож ми не можемо втратити один одного разом із Великою Британією».

Оскільки уряд Великої Британії перебуває під сильним тиском щодо збільшення військових витрат, Зеленський також наголосив на важливості того, щоб союзники України продовжували інвестувати у власну оборону, додавши, що його країна поділиться з ними своїм «безцінним» технологічним досвідом.

«Дуже важливо інвестувати не лише у військові, інвестувати в українські військові… завдяки цій війні ми маємо такий досвід. Цей досвід не має ціни. Річ не в грошах, а в життях людей. Ми поділимося цією безцінною інформацією та досвідом з нашими союзниками».

Перед самітом НАТО в Анкарі, Туреччина, наступного місяця, який може стати ключовим моментом для альянсу, Зеленський повторив, що приєднання його країни буде в інтересах як західних союзників, так і Києва.

«Ми трохи поговорили про це з країнами E3 [Францією, Німеччиною та Великою Британією]. Вони розуміють, що сьогодні присутність України в НАТО відповідає інтересам НАТО. Звичайно, це також відповідає нашим інтересам – бути частиною великого альянсу та бути з нашими друзями, які допомагали нам під час війни, зміцнювати НАТО».

Зеленський припустив, що передача коштів від продажу «Челсі» Україні може допомогти фінансувати протиракетну оборону для збивання російської зброї, яка часто стріляє по енергетичній інфраструктурі України.

Чиновники готуються до можливого судового позову після того, як російський мільярдер не зміг виділити кошти до встановленого терміну через суперечку щодо того, як вони зрештою будуть використані.

«Прем’єр-міністр сказав мені, що він докладає всіх зусиль, і я знаю, що наші дипломатичні команди говорять про це, і, звичайно, це складний момент. Нам потрібна більша безпека, і ми намагаємося, через програму Purl, купити протиракетні ракети у Сполучених Штатів», – сказав він.

«Вони дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти, і це справедливо, між нами. Тож Росія розпочала цю війну. Чому б не використати російські гроші?»

Він пожартував, що Абрамович не привіз із собою грошей, коли вони зустрілися в Києві минулого місяця. «Він не привіз цих грошей. Я сказав: «Нам потрібні ваші гроші»».

Зеленський сказав, що попросив Стармера та союзників про більше допомоги у «закритті неба» від російської атаки та про кошти, щоб залучити українських солдатів до професійних контрактів, а не залучати їх іноді проти їхньої волі.

Після того, як Велика Британія була змушена запевнити Київ, що її нова санкційна політика щодо Росії, яка дозволяє тимчасовий імпорт російської нафти та авіаційного палива через треті країни, не послаблює обмежень, Зеленський сказав, «звичайно», що хотів би бачити більш тісну узгодженість дій Великої Британії та Європи з цього питання.

Хоча він привітав санкції Великої Британії проти російського тіньового флоту, він сказав, що Україні потрібні додаткові санкції проти Москви «якомога швидше», щоб стримати Путіна від ескалації своїх військових атак, щоб «боротися до кінця» в конфлікті.

Ось як сам Зеленський переповів це інтерв’ю

У своїх соцмережах президент Зеленський розповів, що говорив про таке:

Російський політичний вплив на інші країни зменшується. Азербайджан – вони незалежні. Вірменія – учорашні вибори стали великим успіхом для незалежності Вірменії. Також думаю, що росіяни втратили Молдову. Звичайно, вони не хочуть втратити Україну, бо незалежна й вільна Україна – найбільша та політично найнебезпечніша країна для Росії.

Коли Україна вступить до ЄС, Путін матиме внутрішні проблеми з різними народами, особливо на Кавказі. Різні народи по всій Росії ставитимуть питання.

Навколо Путіна є різні люди. Половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити. Бізнесмени розуміють, що російська економіка в жахливому стані.

Якщо західні країни – Європа, Канада та США – не зніматимуть санкцій, посилять тиск на російський тіньовий флот та інші сектори, а Україна залишатиметься сильною на полі бою, ми будемо ближче до миру.

Я сказав цьому бізнесменові, який приїхав передати меседж про потенційну рамку дипломатичних переговорів, що ми були готові говорити від самого початку. Ми не хотіли цієї війни й хочемо її зупинити.

Учора я сказав журналістам, що в Анкориджі Росія та США вирішили говорити про Україну без України. Це була помилка, особливо для Америки, бо Путін послабив позицію США. Думаю, він брехав Президенту Сполучених Штатів.

У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території.

Країни E3 допоможуть нам з антибалістикою. До речі, сподіваюся, що нам вдасться розробити європейську антибалістичну систему разом із Великою Британією. Ми над цим працюємо. Це потрібно нам, і це потрібно Великій Британії.

Друге: санкції. Учора на зустрічі E3 всі погодилися, що нам треба посилити санкції проти Росії.

Третє: нам треба перевести українську армію на контрактну систему. Бути військовим небезпечно, і ми маємо забезпечити їм гідні зарплати, бо вони віддають свої життя. Для цього нам потрібне додаткове фінансування. Зараз це навіть близько не те, що Росія платить своїм найманцям. Дуже сподіваюся, що наші друзі допоможуть.