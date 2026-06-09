Російське командування заборонило військові перевезення трасою Р-280 «Новоросія», яка з’єднує окуповані території півдня України з Кримом. Причиною називають удари українських безпілотників та загрозу втрат техніки й особового складу. За даними українських військових джерел, вантажний трафік на цьому маршруті протягом двох тижнів скоротився на 71%, що ускладнює забезпечення російського угруповання на півдні.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді “Мадяр”.

-Віднині- марші смерті логістики на Крим окупанту дозволені виключно манівцями. Офіційний розпис у власній безпорадності,-прогин зараховано.

Від 7 червня наказом командувача ГВ «Восток» заборонено військовий вантажний трафік трасою «Е58-Порожнеча» (хробача назва Р-280 «Новоросія»), відтинок у ТОТ Маріуполь- Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь, котрий протягом двох тижнів вже скоротився на 71%.

Що передувало.

Волелюбний Український Птах СОУ (Птахи СБС, АК ЗСУ, НГУ, ССО, СБУ, інших складових) концентровано зʼявився у згаданій оперативній глибині. Наносить певну кількість вогневих уражень, у наслідок котрих вантажний трафік вищезгаданим маршрутом з офіційних джерел скоротився на 71% протягом 14 останніх діб, а віднині взагалі заборонений хробачим командуванням.

У цифрі:

11000 ТЗ/доба- загальний трафік ділянки інтересу трасою «Новоросія», в т.ч. вантажний- 3800 ТЗ/доба.

Станом на початок червня склав 6500 ТЗ/доба, в т.ч. вантажний- 1100 ТЗ/доба.

1100:3800 = мінус 71%.

Про тотальний вогневий контроль траси не йдеться, прошу без прийобкуватих заголовків.

Йдеться про «гарні чоботи,-треба брати». Обвал трафіку- не блокада. Але поточна дієта першого сухопутного коридору, як артерії життя для окупаційного угруповання є чутливою та дієвою. А далі буде далі. Усі стежки ваші, хробаччо, у нас як на долоні. Спробуйте манівцями, як наказано. Сибір ваш тил. Поки.

Тут пряма мова, кому не гидко:

«Противник осуществляет огневой контроль над автомобильными трассами Р-280 «Новороссия» (Северный автомобильный маршрут) и A-291 «Таврида». Системно поражает автомобильный транспорт, осуществляющий перевозки материальных средств в интересах соединений и воинских частей, республики Крым, Запорожской и Херсонской областей. В целях обеспечения безопасной и своевременной перевозки материальных средств, недопущения безвозвратных потерь личного состава и автомобильного транспорта, а также выполнения требований боевого распоряжения ГВ «Восток» Nº… от 6 июня 2026 г., командующий объединением, ПРИКАЗАЛ:

1. С 7 июня 2026 г. до получения особых указаний запретить использование автомобильной дороги A-291 «Таврида» и Р-280 «Новороссия» для перевозки материальных средств.

Перевозку материальных средств в интересах соединений и воинских частей осуществлять по имеющимся запасным маршрутам, а также по возможным объездным путям и обходам».

Працюймо, Джентельмени!