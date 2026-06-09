Інформація про те, що в Миколаєві на вулиці Генерала Олекси Алмазова відбувається бійка, надійшла до операторів спецлінії 102 від перехожих громадян близько 23:00 7 червня.

На місце події прибули патрульні та поліцейські слідчо-оперативної групи Миколаївського райуправління, які на сходах супермаркету виявили 24-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Каретою швидкої медичної допомоги його доставили до медзакладу. Нині він перебуває у післяопераційному стані.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході оперативно-розшукових і слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що між двома незнайомцями виник раптовий словесний конфлікт. Внаслідок чого один молодик тричі завдав іншому в різні частини тіла ножових поранень і втік. Проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, у тому числі ті, що під’єднані до системи «Безпечне місто», оперативники за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу встановили особу нападника та його місцеперебування. Ним виявився 29-річний місцевий житель.

Слідчі за узгодженням із Окружною прокуратурою міста Миколаєва повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Найближчим часом підозрюваному суд обиратиме запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

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