Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії Збройних Сил України, яка визначає основні напрями розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу — до 2030 року.

Про це він повідомив в соцмережах, передає Інше ТВ.

«Сьогодні ракетні війська і артилерія представлені практично в усіх складових Сил оборони України. Українські артилеристи щодня виконують тисячі вогневих завдань і завдають ворогу суттєвих втрат. Новітні артилерійські системи, передані державами-партнерами, а також розвиток українських технологій в оборонно-промисловому комплексі забезпечують поступальний розвиток одного з найчисельніших родів військ», – зазначив Олександр Сирський у своєму повідомленні.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, концепція розвитку ракетних військ і артилерії враховує всі фактори сучасної війни, а також бойовий досвід, прогнозовані тенденції розвитку озброєння та можливі зміни у способах його застосування.

Зокрема передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння. Концепцією передбачено створення сучасної системи артилерійської розвідки, розробка та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет тощо.

«Артилерія була, є і залишатиметься одним із ключових чинників успіху на полі бою. Її роль і значення важко переоцінити. За будь-яких погодних умов і незалежно від характеру місцевості вона продовжуватиме ефективно знищувати противника та залишатиметься одним із головних факторів стримування збройної агресії проти України», – підсумовує Головнокомандувач ЗСУ.

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