Уражено склад боєприпасів в Бєлгородській області та пункти управління ворога. Підтверджено знищення резервуарів у районі Маріуполя.
8 червня та в ніч на 9 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів російських окупаційних військ.
У Бєлгородській області рф уражено склад боєприпасів в районі Прохоровки.
Уражено пункти управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області та Іскри Курської області російської федерації.
Також завдано уражень пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині.
У районі Федорівки на Донеччині уражено логістичний хаб ворога та склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області.
Завдано ударів по зосередженнях особового складу противника в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області (рф).
В процесі уточнення підтверджено знищення 5 червня 2026 року восьми та пошкодження дев’яти резервуарів зберігання пального у районі порту “Маріуполь” на території Донецької області.
Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.