Миколаївщина розширює співпрацю з Національною академією медичних наук України та Інститутом імені М.М. Амосова.

У вівторок, 9 червня, у Миколаєві відбулося підписання двох меморандумів, спрямованих на розвиток медичної галузі регіону, розширення доступу жителів області до високоспеціалізованої медичної допомоги та посилення реабілітаційних можливостей для постраждалих від війни.

Перший документ, що стосується продовження співпраці у сфері кардіохірургічної допомоги, підписали начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик та президент Національної академії медичних наук України, генеральний директор Державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» Василь Лазоришинець.

Другий меморандум – про співпрацю між Миколаївською обласною військовою адміністрацією та Національною академією медичних наук України – підписали Віталій Кім та Василь Лазоришинець.

Також у зустрічі взяли участь заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, директорка Миколаївської обласної клінічної лікарні Ірина Шабільянова та доктор медичних наук, Заслужений лікар України, завідувач відділення хірургії набутих вад серця Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Володимир Попов.

Співпраця між Миколаївщиною та Інститутом імені Амосова триває з 2021 року. За цей час у межах партнерства виконано 153 оперативні втручання для жителів області. Лише протягом минулого року проведено 42 операції.

«Для Миколаївщини ця співпраця має надзвичайно важливе значення. Дякую, що свого часу ви звернули увагу на нашу область і підтримали нас. Сподіваюся, ми виправдали вашу довіру, і надалі продовжуватимемо працювати разом у такому ж ефективному форматі», – зазначив Віталій Кім.

Своєю чергою Василь Лазоришинець позитивно оцінив результати багаторічної співпраці з Миколаївщиною та висловив готовність до її подальшого розвитку.

«Я максимально задоволений тим, як розвивалася наша співпраця і як відбувалася спільна робота. Переконаний, що ми й надалі продовжимо навчати медичний персонал, проводити операції та разом рухатися вперед, працюючи заради здоров’я людей», – сказав Василь Лазоришинець.

Меморандум про продовження співпраці з Інститутом імені М.М. Амосова передбачає подальший розвиток високоспеціалізованої кардіохірургічної допомоги для жителів області, професійний обмін досвідом та підтримку медичних закладів регіону.

Водночас меморандум між Миколаївською ОВА та Національною академією медичних наук України відкриває нові можливості для співпраці у сфері охорони здоров’я, медичної та психологічної реабілітації військовослужбовців, ветеранів, цивільного населення, яке постраждало внаслідок війни, а також членів їхніх родин.

Документ також передбачає реалізацію спільних інформаційних кампаній, освітніх і науково-практичних заходів, спрямованих на збереження та відновлення фізичного і психоемоційного здоров’я населення.

Сторони наголосили, що підписані меморандуми стануть важливим кроком для подальшого розвитку системи охорони здоров’я Миколаївщини та розширення можливостей отримання якісної медичної допомоги жителями області.