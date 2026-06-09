Європейська комісія пропонує запровадити санкції у сфері енергетики: у списку ще 30 суден тіньового флоту, заборона на обслуговування, призупинення коригування ціни на нафту до січня наступного року.

Відповідну заяву у вівторок в Брюсселі зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Інтерфакс-Україна.

“Сьогодні ми пропонуємо 21-й пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах з найбільшим впливом, а саме на енергетиці, фінансових послугах та криптовалюті, торгівлі, і цього разу вперше включається рибальство, і ми забороняємо в’їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу”, – оголосила вона.

Деталізуючи пропозиції щодо санкцій у сфері енергетики, президент Європейської комісії пояснила, що конфлікт на Близькому Сході та перебої у світових ланцюгах постачання енергоносіїв дещо послабили тиск на Росію. “Тому мета нашого пакету максимально чітка. Ми хочемо зберегти повну інтенсивність наших санкцій. І спосіб зробити це забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти. Наша гранична ціна на нафту має вбудований механізм коригування, який відповідає ринковим тенденціям. Вона не була створена для таких ринкових потрясінь, як той, що був спричинений закриттям Ормузької протоки. Тому ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року”, – деталізувала вона.

За словами фон дер Ляєн це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи Росії.

Також Європейська комісія буде продовжувати боротьбу з тіньовим флотом. “Сьогодні ми пропонуємо додати до списку ще 30 суден на додаток до 632, що вже підпадають під санкції. Вперше ми також націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту, наприклад, надаючи бункерування та інші послуги. І ми пропонуємо боротися з критично важливою інфраструктурою, такою як порти, аеропорти або нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту”, – додала фон дер Ляєн.

Крім того, пропонується обмежити продаж енергетичних танкерів для Росії.

Європейська комісія пропонує запровадити нові санкції для Росії у сфері фінансів та криптовалюти: вперше пропонується повна заборона на послуги з криптоактивами з третіх країнах, у список додані нові банки.

Про це у вівторок в Брюсселі повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, анонсуючи 21-ий пакет санкцій для РФ.

“Моє друге зауваження стосується фінансових та криптовалютних обмежень. Ми розширюємо наші банківські транзакції до на 31 російський банк та до 20 банків криптофірм або платформ і нафтотрейдерів у третіх країнах, які обслуговували російські організації та осіб, що перебувають під санкціями, або обходили наші заходи”, – сказала вона.

Також пропонується запровадити повну заборону на послуги з криптоактивами в третіх країнах. “Це буде потужним стримуючим фактором для хостингових платформ країни, які допомагають Росії обходити наші санкції”, – наголосила фон дер Ляєн.

Європейська комісія пропонує нові санкції для Росії у сфері торгівлі: обмеженні на товари та технології, які використовуються російським ВПК, заборона на експорт допоміжного обладнання для дронів, вперше – суттєві обмеження на риболовство.

“Моє третє зауваження стосується торгівлі. Ми пропонуємо нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються російською військовою промисловістю”, – оголосила у вівторок в Брюсселі президент Європейської комісії, анонсуючи пропозиції щодо 21-го пакет санкцій для РФ.

За її словами, санкції наразі будуть зосереджені на “більшій кількості металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах”. “Щодо безпілотників, ми пропонуємо нові заборони на експорт наземного допоміжного обладнання та систем глушіння та запуску, серед інших товарів”, – деталізувала фон дер Ляєн.

Також пропонуються “нові заборони на імпорт низки товарів на суму 60 млн євро., які стосуються певних металів, металевих руд або автомобільних запчастин, оскільки ми хочемо зафіксувати диверсифікацію Європи подалі від російського імпорту”.

“І нарешті, ми розглядаємо один з останніх великих несанкціонованих секторів, а саме рибальство. Ми пропонуємо суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів та повну заборону на інші, включаючи тріску. І ми узгодимо торговельні обмеження для Білорусі, щоб вона не могла служити заднім ходом для російської торгівлі”, – заявила фон дер Ляєн.

Європейська комісія вперше пропонує заборонити в’їзд до Європейського союзу всім, хто служив у збройних силах Росії з початку війни, яку вона веде проти України.

Про це у вівторок в Брюсселі, представляючи 21-ий пакет санкцій для Росії, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ключовий момент цього нового аспекту – ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто служив у збройних силах Росії з початку війни. Тож Європа залишається закритою для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Ось так просто”, – заявила вона.