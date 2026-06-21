Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тільки за вчора і сьогоднішню ніч внаслідок атак росіян загинули 7 мирних українців, а майже 40 були поранені.

Про це йдеться в його коментарі, передає Інше ТВ.

«Тільки за вчорашній день внаслідок російських ударів КАБами у Запоріжжі загинуло п’ятеро людей, ще 26 постраждали. У Полтаві внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло двоє людей та 12 постраждали, серед них шестеро дітей. Мої співчуття рідним та близьким.

Також під обстрілами перебували Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Донеччина, Кіровоградщина та Рівненщина. Постійно під ударами дронів наші прифронтові та прикордонні громади. Всього за цей тиждень росіяни випустили близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів по Україні.

Дійсно має значення, що на фоні цих атак саміти G7 та Європейської ради, засідання UDCG були результативними й дали нові внески на посилення нашого захисту. Я вдячний партнерам за єдність. Тепер не менш важливо швидко все реалізувати, передусім постачання ракет ППО, щоб нові внески дали реальний захист життів від постійних російських ударів. Дякую всім, хто допомагає», – мовиться в повідомленні Президента до відео наслідків російських атак за тиждень.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіяни атакували Україну двома «Іскандерами», двома «Кинджалами» та 105 БпЛА