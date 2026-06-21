Так званий глава окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинили продаж пального для населення та бізнесу.

На своїй сторінці у Telegram-каналі він зауважив, що пальне більше не відпускатимуть за готівку, безготівковим розрахунком або талонами, а отримати його зможуть лише державні служби, пише ZN.ua.

«Про всі подальші рішення щодо ситуації на паливному ринку республіки повідомлять додатково», — йдеться у повідомленні.

Тим часом в оперативному штабі Кубані повідомляли, що поромне сполучення через Керченську переправу тимчасово зупинили. Водіям вантажівок порадили їхати до Криму «сухопутним коридором». Саме поромами, зокрема, перевозили пальне на тимчасово окупований Росією півострів.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтвердив ураження Тюменського НПЗ, нафтового терміналу в Керчі, порту “Кавказ” та логістичної інфраструктури противника