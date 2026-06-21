20 червня у Тюменській області російської федерації підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу (“Антипінський”).

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об’єкта становить понад 2000 км.

Тюменський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру та має потужність близько 7,5–9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти, зокрема і для потреб російської армії.

В ніч на 21 червня у Керчі уражено нафтовий термінал “ТЕС-Термінал-1”. Зафіксовано пожежу на території підприємства. Термінал є одним із ключових об’єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів в Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.



Також в ніч на 21 червня уражено порт “Кавказ” у Краснодарському краї російської федерації. Підтверджено пожежу на території порту. Порт “Кавказ” є важливим логістичним вузлом, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Кримом та задіяний в забезпеченні військ рф.

Окрім того, українські воїни завдали ураження залізничному мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного, залізничному мосту в районі Петерсгагена Запорізької області, а також залізничному мосту через Сиваш у районі Чонгара. Зазначені об’єкти використовуються противником для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Уражено пункт управління противника в районі Почаєва Бєлгородської області (рф) та пункти управління БпЛА окупантів у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області (рф).

Як повідомляло Інше ТВ, Офіційно: ССО уразили Тюменський НПЗ, що за понад 2000 км від України