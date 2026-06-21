Демонстранти вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами та скасування проєкту на заповідних територіях.

Про це пише Bloomberg, передають «Економічні новини».

Тисячі людей заповнили центральний бульвар Тирани та перекрили дорогу біля офісу прем’єр-міністра. Акції протесту тривають уже третій тиждень після початку підготовчих робіт на місці майбутнього будівництва.

Проєкт фінансує інвестиційна компанія Affinity Partners, яка належить Джареду Кушнеру — чоловіку доньки президента США Дональда Трампа.

Протестувальники вимагають повністю зупинити реалізацію проєкту. Вони звинувачують владу в нехтуванні питаннями захисту заповідних земель, непрозорому погодженні будівництва та проблемах із правами власності на окремі ділянки.

Курорт планують звести на військовому острові Сазан та заповідному півострові Звернець поблизу міста Вльора на півдні країни.

Місцеві жителі, екологи та науковці попереджають, що масштабна забудова може завдати непоправної шкоди природі регіону. Зокрема, йдеться про загрозу для унікальних прибережних екосистем і місць гніздування рідкісних видів птахів, серед яких фламінго та пелікани.

Прем’єр-міністр Еді Рама відмовився виконувати вимоги протестувальників. Він заявив, що уряд враховує позицію громадян, однак не збирається змінювати курс під тиском вуличних акцій.

За словами Рами, реалізація стратегічних планів держави не може залежати від політичної кон’юнктури. Також він висловив думку, що значна частина критики пов’язана не лише з екологічними питаннями, а й з особою самого Кушнера та його родинними зв’язками з Дональдом Трампом.

Скандал навколо курорту вже переріс у ширшу дискусію про забудову узбережжя Албанії та механізми погодження великих інвестиційних проєктів у країні.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку червня в Албанії посилилися протести проти пов’язаного з Джаредом Кушнером курорту