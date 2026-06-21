Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що 20 червня рух комерційних суден через Ормузьку протоку став активнішим на тлі операцій американських військових у цьому районі.

Як пише ZN.ua, Командування на своїй сторінці у Х пояснило, що ці операції мають забезпечити свободу судноплавства, а безпечний прохід суден міжнародним водним шляхом залишався безперебійним.

«Через протоку пройшли 55 торгових суден, які доставили на світові ринки значні обсяги вантажів і понад 17 мільйонів барелів нафти», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього тижня Об’єднаний морський інформаційний центр підтвердив, що судна можуть безпечно рухатися визначеним маршрутом. У повідомленні центру йдеться, що цей шлях залишається відкритим для всіх суден, без необґрунтованих вимог чи перешкод для проходу.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗМІ: світ недоотримав близько 1,15 млрд барелів нафти через блокування Ормузької протоки