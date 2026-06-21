Досягнення прогресу щодо ядерної програми Ірану та припинення вогню в Лівані стануть головними темами переговорів США та Ірану в Швейцарії. Про це перед вильотом на саміт заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Зустріч відбудеться на рівні високопоставлених делегацій, до складу яких увійшли ключові дипломати та чиновники з обох сторін.

Про це з посиланням на CNN інформує FREEДOM.

“Я сподіваюся, ми досягнемо прогресу в ядерному питанні та припиненні вогню в Лівані. Це два важливі моменти, на яких наші люди зосереджені, і тепер справа за іранцями — щоб їхні питання також обговорили”, — зазначив віцепрезидент США.

Також до Швейцарії для участі в переговорах зі Сполученими Штатами Америки прибула делегація Ірану. Її очолює головний перемовник країни Мохаммад Багер Галібаф. До її складу увійшли міністр закордонних справ Аббас Аракчі, а також представники сфери безпеки, Центрального банку та нафтової галузі.

Американську сторону представляють Стів Віткофф, Джаред Кушнер, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс. Планується, що переговори відбудуться на швейцарському гірському курорті Бюргеншток.

Як повідомляло Інше ТВ, Пакистан заявив про підготовку переговорів США та Ірану у Швейцарії вже цієї неділі