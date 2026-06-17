В Україні немає жодних фінансових проблем із розробкою власної балістичної зброї, а її застосування кардинально змінить статус держави у світі.

Таку заяву зробив міністр оборони України Михайло Федоров у інтервʼю ТСН.

«Українська балістика змінить все у цій війні. Вона змінить взагалі статус України в світі. Ми вже його багато разів змінили, але це взагалі інша ліга», — наголосив міністр.

Водночас він зауважив, що не хоче завчасно завищувати очікування суспільства або давати підказки російським військовим щодо технічних деталей розробки.

«Але я тут можу тільки процитувати нашого президента про те, що балістика українська буде, і вона буде бити по росії», — додав Федоров.

Міністр також окремо запевнив, що процес фінансування створення цієї далекобійної зброї повністю забезпечений, зазначивши, що «немає жодної проблеми фінансової розробки української балістики».

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