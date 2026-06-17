Міністр оборони України Михайло Федоров розповів у великому ексклюзивному інтерв’ю для ТСН в рамках телемарафону «Єдині новини» про відносини з Головкомом Олександром Сирським.

Як підкреслив міністр, професійні відносини між ним та Головкомом залишаються робочими.

«Він Головком української армії, яка бореться за незалежність, інших не може бути відносин. Ми в одній команді, команді України, команді президента», — зауважив Федоров.

Водночас Михайло Федоров визнав, що в процесі прийняття рішень виникають дискусії та розбіжності в поглядах. Зокрема щодо фінансового та матеріального забезпечення військових формувань.

«У нас є, звичайно, різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня. Наприклад, ми запропонували, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне забезпечення кожного місяця, але прогнозоване. А потім по певному індексу додаткові отримувати ресурси. І ми це погоджуємо кілька місяців. Можна було це погодити реально за тиждень — сто відсотків можна було. Погоджуємо кілька місяців, але ми доточуємо певні деталі. Десь нам якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося», — пояснив міністр.

Міністр оборони додав, що такі дискусії є природними для функціонування складної структури. Проте пріоритетом залишається єдність для протидії загарбникам.

«Але в цілому, я думаю, що це нормально для будь-якої складної структури. І можу сказати, що ми не дамо росіянам такий подарунок — мати будь-який конфлікт», — резюмував Михайло Федоров.

Федоров також зазначив, що щомісяця до лав української армії мобілізуються десятки тисяч людей. Близько 95% із цих громадян проходять процес нормальним шляхом, і їхня ситуація кардинально відрізняється від картини, яку часто транслюють у телеграм-каналах. Водночас держава має змінити підхід до роботи пунктів, які безпосередньо приймають військовозобов’язаних.

Федоров розповів, що особисто відвідував пункти збору мобілізованих та звертав увагу на організаційні недоліки.

«Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Це була вже четверта година, я питаю, чому йому не дали одягнутися. І багато інших нюансів», — наголосив він.

За його словами, такий перший досвід сильно б’є по моральному стану людини.

«Тобто, коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання, а що буде далі. А далі буде ще гірше, якщо її так зустрічають», — підсумував урядовець.