300 млрд доларів репарацій від США та відмова Ірану від розробки ядерної зброї – видання Al Arabya публікує, як стверджується, меморандум про взаєморозуміння між цими країнами.

ІншеТВ викладає його з коментарями незалежного аналітика, тому що цікаво не тільки, що буде підписано, але й що буде далі та як це відобразиться на пошуках миру для України. Отже, йдеться про:

Повне розморожування заморожених активів. Повне зняття санкцій – первинних та вторинних. Але головне – фонд відновлення Ірану на $300 млрд.

-Виявляється, можна розстріляти 30 тисяч протестувальників та піти з 300 мільярдами. Трамп допоможе.

І так, Іран обіцяє не розробляти ядерну зброю. Слово пацана дає. Мамою клянеться.

Із плюсів – зняття обмежень на іранську нафту. За ідеєю, згодом це має задовольнити попит і знизити ціни. Але якщо Трамп хотів випустити іранську нафту, він міг це зробити, не починаючи бойових дій.

Загалом це найбільша ганьба США в XXI столітті.

Звичайно, є ще ймовірність, що протягом 60 днів щось може піти не так, і меморандум втратить чинність. Але Іран тоді знову заблокує Ормузьку протоку, і починай спочатку.

Переказ пунктів.

Негайне та постійне припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван. Зобов’язання не поновлювати воєнних дій і застосовувати силу. Взаємна повага суверенітету та територіальної цілісності США та Ірану, відмова від втручання у внутрішні справи. Виділяється 60 днів на переговори про фінальну угоду, продовження цього строку за взаємної згоди.

(Тут протиріччя пункту 1, де йдеться, що припинення вогню постійне. Клепали меморандум нашвидкуруч, не врахували протиріччя).

США негайно знімають морську блокаду, протягом 30 днів трафік має повністю відновитись. США виводять війська через 30 днів після фінальної угоди.

(Після фінальної угоди, не після меморандуму. Тобто американські кораблі поки що залишаються в Аравійському морі).

Іран негайно забезпечує рух торговельних суден через Перську та Оманську затоки, протягом 30 днів Іран повинен очистити море від морських мін. США та регіональні партнери створюють план відновлення та економічного розвитку Ірану на $300 млрд. План має бути сформульований за 60 днів. США знімають з Ірану за узгодженою фінальною угодою програмою ВСІ ВИДИ САНКЦІЙ, включаючи санкції Ради безпеки ООН, МАГАТЕ та всі односторонні санкції – первинні та вторинні. Іран ніколи не вироблятиме ядерну зброю. Долю збагаченого матеріалу та інших ядерних питань буде вирішено під час фінальної угоди. Поки тривають переговори, Іран зберігає статус-кво за ядерною програмою, а США не будуть вводити нові санкції на Іран чи посилювати свою присутність у регіоні. США запровадять виняток на експорт іранської нафти, нафтопродуктів та їх похідних, а також на всі пов’язані з цим послуги. Іранські заморожені активи будуть розблоковані та повністю доступні. США видадуть всі необхідні дозволи та ліцензії. Буде створено механізм імплементації домовленостей, досягнутих у фінальній угоді. Отримавши запевнення про початок виконання п. 4, 5, 10 та 11 цього меморандуму, сторони вступають у переговори про фінальну угоду. Фінальна угода буде схвалена резолюцією Ради безпеки ООН, що зобов’язує.



За Лідделом Гартом, головна мета будь-якої війни – домогтися миру, який був би кращим за довоєнний.

США в особі Трампа не змогли домогтися навіть довоєнного статус-кво, не кажучи про найкращий світ.

Держава-терорист Іран отримала абсолютно все, за винятком, мабуть, стягнення плати за прохід суден через Ормузьку протоку. Але й це з лишком компенсується фондом відновлення на $300 млрд.

США в особі Трампа не отримали абсолютно нічого, крім обіцянки Ірану не розробляти ЯО.

В угоді немає нічого про роззброєння “Хезболли”. В угоді немає нічого про іранську балістичну програму. Про це просто забули.

Але США ще й вручили Ірану важіль тероризувати світову економіку у вигляді перекриття Ормузької протоки з власної забаганки.

Світ після війни стане гіршим за довоєнний. І для США, і для всього світу.

Стала зрозуміла і стратегія Трампа: укладай абсолютно БУДЬ-ЯКУ угоду за спиною своїх союзників, скажи, що це найкраща у світі угода, і умий руки.

Я ще в 2024-му попереджав, що так буде абсолютно з усім, чого торкнеться Трамп: України, Ізраїлю, Тайваню, Південної Кореї.

Але є ще щось, що ховається за цими 14 пунктами.

Приблизно така ж угода була приготовлена ​​Україні за підсумками зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі.

Росії – абсолютно все: території, зняття санкцій, розморожування активів, мова.

Україні абсолютно нічого: віддайте все і сподівайтеся, що Росія знову не нападе.

На щастя, українське ркерівництво це розуміло. На щастя, Україна мала і має союзника в особі Європи, який це розумів.

А ви знаєте тепер?

Апологети Трампа називали його сильною стороною “непередбачуваність”.

Непередбачуваність хороша стосовно ворогів.

Непередбачуваність фатальна стосовно друзів.

Сподіваюся, сьогодні в цьому переконалися усі, хто вважав Трампа своїм союзником, партнером, гарантом. І зробили висновки.