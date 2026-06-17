Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 386 680 (+1 260) осіб
танків – 12 033 (+7) од.
бойових броньованих машин – 24 775 (+7) од.
артилерійських систем – 44 169 (+51) од.
РСЗВ – 1 874 (+2) од.
засоби ППО – 1 427 (+0) од.
літаків– 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052) од.
крилаті ракети – 4 783 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 107 994 (+486) од.
спеціальна техніка – 4 303 (+3) од.
Дані уточнюються.