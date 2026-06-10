Як повідомляло Інше ТВ, Військовий завод “Прогрес” у Чебоксарах був атакований ракетами “Фламінго” (ВІДЕО).

Президент України Володимир Зеленський це офіційно підтвердив, передає Інше ТВ.

«Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність! Уражено також за минулу ніч нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту – понад 900 кілометрів. Вдячний воїнам ССО, СБС та ГУР. Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і двох об’єктів нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів. Дякую всім, хто б’ється та працює заради України!» – йдеться в повідомленні Президента до опублікованого відео.