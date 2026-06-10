Як повідомляло ІншеТВ, сьогодні зранку У Чебоксарах РФ атакований дослідний інститут релебудування (ВІДЕО).

Це вороже військове підприємство, розташоване за 1000 км від українського кордону, яке виробляє ключові компоненти та навігаційне обладнання (антени «Комета») для ворожого ВПК, зокрема для дронів типу «Шахед», а також для «Іскандер-М» та «Калібр».

Але особливість у тому, що “Прогрес”” був атакований ракетами “Фламінго”.

На цьому відео ракета в польоті.

А тут уже результат.

Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман теж натякнув, що в Чебоксари прилетіли українські «Фламінго».